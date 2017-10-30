Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi ile kent merkezi arasında sefer yapan 9 D numaralı halk otobüsünün şoförü, yol boyunca cep telefonuyla oynadı. Bir elinde direksiyon diğer elinde telefonla dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü bir vatandaş kaydetti.Gözünü sürekli telefondan ayırmayan ve yoluna devam eden duyarsız sürücü yolcuların da tepkisini çekti.