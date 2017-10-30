Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi ile kent merkezi arasında sefer yapan 9 D numaralı halk otobüsünün şoförü, yol boyunca cep telefonuyla oynadı. Bir elinde direksiyon diğer elinde telefonla dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü bir vatandaş kaydetti.Gözünü sürekli telefondan ayırmayan ve yoluna devam eden duyarsız sürücü yolcuların da tepkisini çekti.
Halk otobüsü şoförü tehlikeye böyle davetiye çıkardı
30.10.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da direksiyon başındayken cep telefonuyla oynayan özel halk otobüs şoförü adeta tehlikeye davetiye çıkardı.
Etiketler : Bursa,Halk otobüsü şoförü,
515490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515490.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER