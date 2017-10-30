Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 15 ayrı eve eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Aralarında özel sektör, ihraç olan askeri personel, sağlık memuru, öğretmen, muhasebeci gibi değişik meslek gruplarından 2'si kadın 11 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.