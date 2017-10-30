Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Adana’ya bitkisel yağ taşıyan Mehmet Kaya idaresindeki 01 BTF 70 plakalı bitkisel yağ yüklü tanker Düzce Gümüşova mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracının alev aldığını gören şoför Kaya, tankeri emniyet şeridine çekerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören sürücü, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan tankerin sürücü kabini kullanılamaz hâle geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapandı.

Tamamen yanan aracını çaresiz gözlerle izleyen sürücü Mehmet Kaya, “Önden ses geldi. Aracı kenara çektim. Kontrol ettiğimde yangını fark ettim. Yangın tüpleri ile müdahale ettim fakat söndüremedim” dedi.