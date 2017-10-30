Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Cetvel bölgesi Mavi Bulvar üzeri, AKBAL Lisesi civarında meydana geldi. Erkan Özçivi (46) idaresindeki 06 FB 7119 plakalı otomobil seyir halindeyken, yanına yaklaşan motosikletli şahıs, aracı yol kenarına park etmesini istedi. İddiaya göre, Özçivi, sürücü koltuğunun yanındaki camı indirerek şahısla konuşmak istedi.

Bu esnada motosiklet sürücüsü, yanında bulunan pompalı av tüfeğini araç içerisine doğrultarak iki el ateş etti. Saldırının gerçekleştiği noktaya yakın mesafede bulunan petrol istasyonunda müdürlük yapan 1 çocuk babası Erkan Özçivi, olay yerinde yaşamını yitirirken, yolcu koltuğunda bulunan Gökçen Gökçe ise yaralandı.Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaparken, olaya karıştığı iddia edilen kişi veya kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.