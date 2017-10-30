Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasının ardından bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen Yaylası zirvesine yılın ilk karı düştü. Dikmen Yaylası zirvesi kar yağışı ile beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağış, kar kalınlığını yaylanın yüksek kesimlerinde 5 santimetreye kadar ulaştı.

Yayla’nın yüksek noktalarına kar yağmasının ardından, halk arasında 'kar soğuğu' olarak tabir edilen soğukları da başladı. Kar yağışının yaşandığı yaylalarda yaşayanları ise ikametlerini birkaç gün önceden boşalttığı öğrenildi.