Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü El Nusra mensubu M.Ş.'nin (23), Osmaniye'deki Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde kalan kız kardeşi R.Ş.'nin yanına geldiği bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Cevdetiye Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.Ş.'yi, Barınma Merkezi T2 Mahallesi 9. Sokak'taki adreste yakalayıp gözaltına alırken, Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenerek sorguya alındı.