Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sig Sauer silahlarının artık alınmayacağını ve kullanılmayacağını açıklamasının ardından Kayserililer, Cumhurbaşkanının çağrısına uydu. Kayseri’de silahçılık yapan Taha Tayfun Bağcı, Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra bahse konu marka silahların satışında ciddi bir düşüş olduğunu kaydetti. Vatandaşların ellerinde Sig Sauer marka silahları ellerinden çıkarmak için başvurduklarını kaydeden Bağcı, “Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra Sig Sauer marka silahların satışlarında ciddi bir oranda düşüş yaşadık. Sig Sauer marka silahları olan vatandaşlarımız, özellikle kamu personellerimiz ellerinde bulunan bu marka silahları satma girişiminde bulundular. Ellerinde bulunan Sig Sauer silahlarını satmak için bize gelen müşterilerimizin sayısı oldukça artmaya başladı" dedi.

Bağcı, silah satın almak isteyenlerin de yerli silahlara yöneldiğinin altını çizerek, " Vatandaşlarımız ellerindeki yabancı marka silahları özellikle Sig Sauer marka silahları ellerinden çıkarma gayretindeyken, yerli marka tabancaları da alma gayreti içerisine giriyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısı sonrasında yerli silah sanayisine beklenen desteğin de geldiğini kaydeden Bağcı, “Biz ilerleyen günlerde bu durumun daha da artacağını, özellikle ruhsat tarihleri biten vatandaşlarımızın ellerinde bulunan yabancı marka silahları yerli marka silahlar ile değiştireceğini tahmin ediyoruz. Yerli silah sanayine uzun zamandan beri beklediğimiz destek gelmeye başladı” dedi.