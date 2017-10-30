İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerilerinde şekil ve yazılar bulunan 6 mezar taşı ile sanduka ele geçirildi. Eserler, Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ev sahibi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Erzurum'da tarihi eser operasyonu, mezar taşları ele geçirildi
30.10.2017 - 15:12 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 mezar taşı ve sanduka ele geçirildi.
Etiketler : erzurum,haberler,tarihi eser,
515538 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515538.aspx
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