İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerilerinde şekil ve yazılar bulunan 6 mezar taşı ile sanduka ele geçirildi. Eserler, Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ev sahibi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.