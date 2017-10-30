Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerilerinde şekil ve yazılar bulunan 6 mezar taşı ile sanduka ele geçirildi. Eserler, Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ev sahibi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.