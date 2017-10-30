Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları doğrultusunda FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine merkeze bağlı Üyüklütatar Köyü'nde operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile kapatılan İstanbul Mehtap Eğitim Kurumu Büro Müdürü 35 yaşındaki S.S., İstanbul Anafen Dershanesi Büro Memuru 34 yaşındaki L.S. ve Manisa Akhisar Ulu Camii'nde öğretici memuru iken meslekten ihraç edilen 33 yaşındaki S.Ö. ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı oldukları iddia edilen 2 Pakistanlı yakalandı. 3 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları da belirlendi. Öte yandan şüphelilerden S.Ö.'nün hamile olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.

