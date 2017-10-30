Bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aracın gizli bölmesinde 25 kilogram skunk ele geçiren ekipler, sürücü G.G'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da bir otomobilden 25 kilo "skunk" ele geçirildi
30.10.2017 - 15:57 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da bir otomobilde 25 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Etiketler : antalya,skunk,polis,araba,uyuşturucu,genetiği değiştirilmiş esrar,
515549 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515549.aspx
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