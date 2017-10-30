Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aracın gizli bölmesinde 25 kilogram skunk ele geçiren ekipler, sürücü G.G'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.