Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erzurum-Erzincan karayolunda meydana geldi. Necip Akparan (44) idaresindeki 65 V 2019 plakalı minibüs, Erzincan’ın Tercan ilçesi mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan yola çıkan Sakin Yeşilbaş idaresindeki 24 DE 682 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.