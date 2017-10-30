Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozkır kentlerinden Sivas’ta Sonbaharın gelişi ile ağaçların yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanında sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yaprak renk cümbüşü oluşturdu. Kuruyan yaprakların uçuştuğu sonbahar renklerinin adeta tüm tonlarının görülebildiği mesire alanı sonbaharı sevenlerin ve aşıkların uğrak yeri oldu.