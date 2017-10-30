Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri’ye bağlı Bekirli Mahallesi'nde (köyü) meydana geldi. İddiaya göre Sabri Mutluer(57) eşi Naime Mutluer(57) ile birlikte köyde çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyordu. Çocukları hiç olmayan Mutluer çifti aynı çevredeki kedilere ve köpeklerle ilgilenerek zaman geçiriyordu. Yaklaşık birkaç ay önce yanlarına Pakistan olduğu söylenilen 2 kişi çalışmaya geldi. Şahıslar, Mutluer çiftine para karşılığı işlerinde yardımcı oluyor çiftlik içerisinde bulunan bir müştemilatta konaklıyordu. Cinayetin işlendiği akşam ise, Sabri Mutluer’e hayvancılıktan kazandığı bir miktar para gelmişti. Parayı gören yabancı uyruklu şahıslar, ilk önce Sabri Mutluer’i kaldıkları daire içerisinde öldürüp karısının ise ellerini ayaklarını bağlayıp yine Mutluer’e ait olduğu söylenilen araç ile kayıplara karıştılar. Sabri Mutluer’in yeğeni Filiz Öktem acı haberi aldıkları anı aktararak,” Muhtar aradı durumu bize haber verdi. Çok kötüydü. Allah kimseye vermesin böyle ölüm çok kötü” dedi.



Domuz bağı iddiası

İddiaya göre, cinayeti işleyen şüphelilerin, Sabri Mutluer’i kaldıkları yere bir şey sorma bahanesiyle çağırdıkları, sonrasında ise ilk önce kafasına sert bir cisimle vurup arkadan bıçakladıkları sonrasında ise diz kapaklarını kesip “Domuz bağı” yaparak bağladıkları iddia edildi.



“Bunlara para vermezsem beni öldürürler”

Yanında çalışan 2 kişinin cinayeti işlediklerinden şüphelenildiğini ifade eden Öktem, “ Ben sürekli dayım ile konuşuyordum. Dayımın gönlü tok olduğu için, ‘Ben bunlara fazla para veriyorum. Bana para gelip gidiyor. Bir isterseler 2 veriyorum. Yiyeceklerini bol bol alıyorum. Bunlara para vermezsem beni öldürürler’ diyordu. Hakikaten dediği gibi de oldu. O gün yüklü bir para geliyor herhalde onu görüyorlar” diye konuştu.



Süt almaya gelen sütçü ulaşamayınca şüphelendi

Sabah çiftlikten süt almaya gelen Sütçü’nün cevap alamaması üzerine konuyu etraftakilere haber verdiğini anlatan öldürülen Sabri Mutluer’in kayınbiraderi , Tuncay Köse, “Sabah telefon ettiler. Sütçü geliyor sütleri almaya. Sütçü ulaşamıyor Sabri’ye. Ulaşamayınca komşular bana telefon etti. Bizde geldik Jandarma geldi. Jandarma ile beraber içeriye girdik. İçeride öldürülmüş vaziyette bulduk. Eniştemi öldürdükten sonra eve gidiyorlar.Sonra kız kardeşimde çalışanları olduğu için kapıyı çalınca kapıyı açıyor. Onunda elini ayağını ağzını bağlıyor. Komşularda birisi gidiyor evde ilk önce kız kardeşimi buluyor. Kardeşimi bulunca kardeşim diyor ki ‘eşimi öldürdüler, paraları aldılar, kaçtılar’ diyor” şeklinde konuştu.

Mutluer’e ulaşılmadığı bilgisinin ilk kendisine geldiğini söyleyen köy esnaflarından Vedat Bandar, “ Öldürülenleri daha önce gördüm çalışanlardı. Yabancı uyruklulardı. Biz haber alınmadığını öğrenince merak ettik geldik. Kadının ellerine ip bağlanmıştı” dedi. Öte yandan emniyet ve jandarma ekipleri her yerde cinayeti işlediği ileri sürülen 2 şüpheliyi arıyor.