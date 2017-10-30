Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan'daki OCHA Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Darfur'un Cebel Marra bölgesindeki Kulu beldesinde 66 bin 200 sığınmacıya, 594 ton gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Yardımların 106 bin 74 tonundan, 17 bin 790 çocuğun faydalandığına işaret edilen açıklamada, "Hava şartları ve yol durumu nedeniyle son dönemde yardım ulaştırılamayan ailelere, perşembe gününden itibaren gıda yardımları ulaştırılmaya başlandı." denildi.

Sudan'ın Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü ise 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.