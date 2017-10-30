Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Yunus Emre Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kızın hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın 21 yaşındaki Berivan Minaz olduğunu belirledi. Olayla ilgili katil ya da katilleri yakalamak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, Minaz'ın cumartesi günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evden ayrıldıktan sonra ise kendisinden ailesinin haber alamadığını belirledi. Polisin yaptığı çalışmada cinayetle ilgisi olduğu iddia edilen Murat T. (45), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. ve Tarık O.(32) gözaltına alındı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

