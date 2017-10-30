Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok iyi arkadaş olan Hamit Sevindir ile R.D., alacak verecek meselesi yüzünden Örnekköy Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. İddialara göre, Sevindir, bir süre önce verdiği 60 bin lirayı arkadaşı R.D.’den geri istedi. Bunun üzerine iki arkadaş arasında kavga başladı. Bu sırada kavgayı ismi öğrenilemeyen R.D.’nin kızı ayırmaya çalıştı. Kavganın büyümesi üzerine R.D., arabadan silahını alıp Sevindir’e doğrultarak 3 el ateş etti. Sevindir, karnına aldığı kurşun darbeleriyle yere yığıldı. Olayı duyan Sevindir’in oğulları ise ağır yaralanan babalarını kendi araçlarıyla özel bir hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlatırken, çevrede araştırma yapan diğer ekipler ise kısa süre sonra R.D.’yi yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.