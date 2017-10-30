Olay, akşam 21.45 sıralarında Fatih Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen ve üzerinden kimliği çıkmayan yaşlı adam birden kaldırıma yığıldı. Yaşlı adamı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Kaldırımda yürürken birdenbire öldü
30.10.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih’te kaldırımda yürüyen yaşlı bir adam bilinmeyen bir nedenle aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.
Etiketler : fatih,
515640 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515640.aspx
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