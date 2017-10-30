Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam 21.45 sıralarında Fatih Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen ve üzerinden kimliği çıkmayan yaşlı adam birden kaldırıma yığıldı. Yaşlı adamı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.