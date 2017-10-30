Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 22 kişi, akşam saatlerinde karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tutukluların, güneş enerjisi sisteminin antifrizinin cezaevi suyuna karışması sonucu rahatsızlandıkları iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.