Kaza, 05.00 sıralarında TEM otoyolu Avcılar, Beylikdüzü ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, lastiği patlaması sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler önlem alarak olası yeni bir kaza olmasını engelledi. Yaklaşık 2 saat sonra çekici yardımıyla tır yerinden kaldırıldı. Tırın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
TEM'de tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
31.10.2017 - 07:53 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 07:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolunda bir tır lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Tır yaklaşık 2 saat sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler : tem,kaza,
515721 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515721.aspx
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