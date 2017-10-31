Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 05.00 sıralarında TEM otoyolu Avcılar, Beylikdüzü ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, lastiği patlaması sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler önlem alarak olası yeni bir kaza olmasını engelledi. Yaklaşık 2 saat sonra çekici yardımıyla tır yerinden kaldırıldı. Tırın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.