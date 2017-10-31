Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Ekim hava durumu haberleri sitemizde. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Kastamonu ve Karabük'ün yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır ve Elazığ'ın doğusu, Batman ve Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir:Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15