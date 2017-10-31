Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını Uludağ'ın zirvesine çıkaran çobanlar, bu sene karın erken yağması üzerine dönüşe erken geçti. Yaklaşık 3 ay Uludağ'da kalan çobanlar, doğal şartlarda beslenen küçük başlarının sütünden peynir, yoğurt, kaymak yaparak Uludağ'a gezmeye gelenlere satıyor. Uludağ'ın endemik bitki türlerinden beslenen koyunlar aalık ayı başında kışı geçirmek için köylerine indiriliyor. Ancak 29 Ekimde düşen kar ve soğuk hava sebebiyle çobanlar 1 ay öncesinden dönüşe geçti. Yolculuğun 2 gün sürdüğü göçte, Uludağ'ın zirvesinden Mürseller ve Kirazlı köylerine kadar yürüyerek inen çobanlar, seneye kadar çıkamayacakları zirveden yazın topladıkları otları hayvanlarına kışın da yedirmeye devam ediyor.

Hayvanlarını geniş otlaklarda otlatıyorlar

3 ay boyunca yaylada kalan hayvanlar 2 bin 543 metre rakımda besleniyor. Yüksek rakımlarda ağaçsız bölgede uzayan otlar için adeta birer biçme makinesi olan koyunlar, Uludağ'ın ekolojik dengesine ciddi faydalar sağlıyor. Çobanlar, Uludağ'ın endemik bitki türlerini yiyen hayvanlarının etinin ve sütünün çok leziz olduğunu söylüyor.

Geceleri koyunları köpekler koruyor

Yaylalarda geceleri kurt saldırılarına karşı özel olarak eğittikleri köpeklerle sürüleri koruyan çobanlar, hayvan saldırılarına maruz kalmamak için köpek beslediklerini söyledi. Yıllardır Uludağ bölgesinde çobanlık yapan 57 yaşındaki Mehmet Mendi, "40 yıldan beri hayvancılık yapıyorum, Temmuz ayının başında yaylaya çıkıyoruz, 3- 4 ay yaylada kalıyoruz. Aralık başı gibi geri dönüş yapıyoruz. Uludağ'da Karagöller mevkiinde yaylacılık yapıyoruz. Uludağ hayvanlarımız için çok faydalı oluyor. Biz dönüşte iki gün yolculuk yapıyoruz" dedi. Normalde hayvanlarını göller bölgesinden zirveye oradan Kırkpınarlar mevkiine indirdiğini burada bir gece kaldıktan sonra orman içinden patikadan köye indiğini anlatan Mendi, "Bu sene kar erken geldi yoğun bir sis var göz gözü görmüyor bu nedenle karayolunu kullanıyoruz" dedi.



Bir diğer sürünün 55 yaşındaki çobanı Ali Kaygısız ise yılın ilk karının erken yağdığını bu nedenle Kirazlı köyüne koyunları erken indirmek zorunda kaldığını söyledi. 3,5 ay süren zirvedeki kamp sırasında yırtıcı hayvanlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kahraman, çoban köpekleri sayesinde hayvanların zarar görmediğini anlattı.