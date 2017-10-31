Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüp Dilme poliste verdiği ifadesinde cipin kendisine değil alacaklı olduğunu bir arkadaşına ait olduğunu söyledi. Şarhoş olan ve gözaltına alındıktan sonra uzun bir süre kendine gelmesi beklenen Dilme'nin arkadaşından alacağını alamayınca arkadaşının cipini alarak yaktığı öğrenildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, önceki gece saat 04:00 sıralarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 GE 9712 plakalı lüks jeep ile Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Eyüp Dilme (31) bilinmeyen bir nedenle aracı sol tarafa park ederek ateşe verdi. Olayı görenler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre elindeki bıçakla arabanın yanmasını izleyen Eyüp Dilme'ye yaklaşmaya korktukları için yanan jeepe müdahale edemedi. Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalışan Dilme, bu kez de sönen aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardımıyla Dilme, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Milliyet