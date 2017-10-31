İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nce hakkında DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.E isimli şahsın Karabük’e geldiği yönünde bilgi alınması üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu E.E kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.