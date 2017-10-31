Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Düzce Merkez Yığılca Karayolu Akçaören Köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Birol Bedir idaresinde ki 81 BB 746 plakalı yolcu taşıyan midibüs Düzce istikametine giderken iddiaya göre freninin patlaması sonrasında kontrolden çıkarak Hasan Baraj Gölüne doğru devrildi. Tabelaya çarpması sonucu uçurumdan aşağı yuvarlanmaktan kurtulan midibüsün içinde ki şoför Birol Bedir ve 11 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar vatandaşların da yardımı ile çıkarıldıkları araçtan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Bir vatandaş ise Midibüsün freni patladığını söyledi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.