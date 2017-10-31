Kaza Düzce Merkez Yığılca Karayolu Akçaören Köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Birol Bedir idaresinde ki 81 BB 746 plakalı yolcu taşıyan midibüs Düzce istikametine giderken iddiaya göre freninin patlaması sonrasında kontrolden çıkarak Hasan Baraj Gölüne doğru devrildi. Tabelaya çarpması sonucu uçurumdan aşağı yuvarlanmaktan kurtulan midibüsün içinde ki şoför Birol Bedir ve 11 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar vatandaşların da yardımı ile çıkarıldıkları araçtan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Bir vatandaş ise Midibüsün freni patladığını söyledi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Düzce'de faciadan dönüldü, 12 yaralı var
31.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce merkez Yığılca ilçesi karayolunda meydana gelen trafik kazada, freni patlayan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Minibüs içerisinde bulunan 12 kişi hafif yaralandı.
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