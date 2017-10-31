Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de her gün milyonlarca insan sigara tüketirken, sigaraya ayrılan bütçe ise milyonları buluyor. En düşük sigaranın fiyatının 8-9 lira olduğu düşünüldüğünde ise bu durum kişilerin hem cebine hem de ciddi derecede sağlığına zarar veriyor. Torbalı ilçesinde yaşayan ve berberlik yapan Erdin Sökmen'in yaptığı ise belkide herkese örnek olacak nitelikte. Sigarayı bırakmaya karar veren Sökmen, sigaraya verdiği paranın boşa giden bir para olduğunu düşünerek her gün üç paket sigara parasını damacanaya biriktirmeye başladı.



DAMACANA DOLDU TAŞTI

1 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay derken Erdin Sökmen tam 14 ay boyunca sigaraya vereceği paraları damacanaya attı. Adeta bir kumbara vazifesi gören damacana, 14 ayın sonunda ise doldu taştı. Daha önce de biriktirdiği paralarla Otomobil alacağını söyleyen İzmirli berber, dediğini yaptı. Otomobil almaya karar veren Sökmen, damacanadan paraları döktü ve 14 ayda 15 bin TL biriktiğini gördü ve büyük bir şok yaşadı. Sökmen, daha sonra da 10 bin liraya beğendiği arabasını aldı, İzmirli adam, kalan 5 bin lirasıyla da kızının eğitim masraflarını karşıladı.



Sigaranın kesinlikle bırakılması gerektiğini ifade eden Sökmen, hem sağlık hem de maddi olarak zarardan kurtulduğunu söyledi. Erdinç Sökmen, “Damacanada topladığım parayla çok şükür bir araba aldım. Rabbim kaza bela vermesin inşallah. Sigara içmeyip para biriktiren kişi kendisine araba alabilir. Gördüğünüz gibi örneği benim. Geriye kalan 5 bin TL’yi ise kızımın eğitim giderine harcadım” şeklinde konuştu.