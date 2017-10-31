Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, eğitim uçuşu için havalanan 2 kişilik eğitim uçağının, kalkış sırasında düştüğünü söyledi. Kılıç, uçaktaki eğitim alan 1 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Uçakta bulunan Emre Durmazpınar'ın, çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.