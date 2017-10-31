Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, eğitim uçuşu için havalanan 2 kişilik eğitim uçağının, kalkış sırasında düştüğünü söyledi. Kılıç, uçaktaki eğitim alan 1 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Uçakta bulunan Emre Durmazpınar'ın, çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı
31.10.2017 - 12:29 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 12:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Tekirdağ,
515786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515786.aspx
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