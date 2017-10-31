Son dakika... Diyarbakır-Kocaköy arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 2’si ağır, 23 yaralının olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Diyarbakır'da yolcu taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var
31.10.2017 - 12:38 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır-Kocaköy arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 2’si ağır, 23 yaralının olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Son dakika... Diyarbakır-Kocaköy arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 2’si ağır, 23 yaralının olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler : diyarbakır,son dakika,kaza,haberler,
515789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515789.aspx
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