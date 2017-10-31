Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Diyarbakır-Kocaköy arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 2’si ağır, 23 yaralının olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Ayrıntılar geliyor...