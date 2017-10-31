Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 25 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda maden ocağı işletmecisi 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’ıs tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak’taki maden faciasında, 6 işletmeci tutuklandı
31.10.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta terör örgütüne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 maden ocağı işletmecisinden 6’sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler : maden ocağı,haberler,maden işletmecisi,haberler,
515798 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515798.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER