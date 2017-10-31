Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de, tarihî eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında başka illerden Denizli’ye kaçak yollarla tarihî eserleri getiren bir kişi tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 1 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 141 adet sikke ve 31 adet obje olmak üzere toplam 172 adet tarihî eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihî eserleri inceleyen Müze Müdürlüğü tarihî eser sikke ve objelerin M.Ö. 6’ncı yüzyıda Pers, Hellenistik, İslami, Bizans, Grek, Roma dönemine ait olduğunu, eserlerin bronz ve gümüş cinsinde olduğu tespit etti. Üzerinde Roma İmparatorluğuna ait büst, Zeus’un sağ elinde kartal, dört ışınlı yıldız figürlü sikkelerin bulunduğu açıklanırken, sikkelerin M.Ö. 6’ncı yüzyılda basılan ilk sikkelerden olduğu, ayrıca Denizli Müze Müdürlüğünde bu döneme ait sikke bulunmadığı ve bu sikkelerin ilk kez bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen 172 adet tarihî eser ve sikke Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.