Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Yağmur Çavuşoğlu isimli genç kız intihar etti. Genç kızın intihar etme sebebi henüz öğrenilemezken cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor. Tıp fakültesi öğrencisi gencin yakınları aldıkları bu haber üzerine yasa boğuldu. Öte yandan, genç kızın 13 Ekimde sosyal medya hesabından, "Sınavım var, uykusuzum ve hazır değilim ama güne o kadar güzel başladım ki" şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü.