Kars'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde elektrik direkleri eğilirken, Kağızman'a bağlı Günindi köyünde ise çatı uçtu. Halefoğlu köyünde yüksek gerilim hattında meydana gelen dalgalanma ise anbean cep telefonuyla kaydedildi. Öte yandan il genelinde etkili olan fırtınada yaklaşık 800 elektrik arızası meydana geldiği, ARAS elektrik çalışanlarının 600 arızayı giderdiği ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kars’ta fırtına yüksek gerilim hatlarına zarar verdi
31.10.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta etkili olan kuvvetli fırtınada yüksek gerilim hatları zarar gördü. Halefoğlu köyünde yüksek gerilim hattında meydana gelen dalgalanma ise cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler : kars,elektrik telleri,haberler,yüksek gerilim hattı,
515833 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515833.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER