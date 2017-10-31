Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde elektrik direkleri eğilirken, Kağızman'a bağlı Günindi köyünde ise çatı uçtu. Halefoğlu köyünde yüksek gerilim hattında meydana gelen dalgalanma ise anbean cep telefonuyla kaydedildi. Öte yandan il genelinde etkili olan fırtınada yaklaşık 800 elektrik arızası meydana geldiği, ARAS elektrik çalışanlarının 600 arızayı giderdiği ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.