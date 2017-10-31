Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mehmet K. yönetimindeki 46 D 8909 plakalı polis minibüsü, Göksun yolunda Sanayi Sitesi'nden çıkış yaparken Ahmet Ş.'nin kullandığı 46 HS 527 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazada, sivil memur Musa S. polis memurları Mehmet K., Furkan B. ve Vahtettin A. ile ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sanayi Sitesi kavşağında refüje devrilen polis aracında sıkışan polisler vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak Afşin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.