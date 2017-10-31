Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Göksun'dan Kayseri yönüne gitmekte olan Hasan Kocaboğaz yönetimindeki 38 E 0793 plakalı kamyon, yol üzerindeki lokantadan çıkan Hasan Gülmez’in kullandığı 46 F 3240 plaka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Hasan Kocaboğaz, Hasan Gülmez ve yanlarında bulunan Ümit Akkul, Muhammet Ahmed, Ferhat Söyler, Muhammet Salih, Osman Aykıl, Şıko Ahmet yaralandılar. Kazanın ardından 112 sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman Aykıl ile Şıko Ahmet Göksun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.