Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Bolu’nun Gerede İlçesi Dayıoğlu Mahallesi Kültür Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’da tekstil işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Cihat Kaycı, saat 06.30 sıralarında eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gerede Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız’ın evine gitti. Evin zilini çalmak yerine apartmanın dışındaki korkuluklardan tırmanan Kaycı, açık olan balkon kapısından Berfin Yıldız’ın evine girdi.

Yıldız’ın kaldığı odaya giren Kaycı, yataklardan birisinin üzerinde erkek pantolonu olduğunu görünce odanın ışığını açtı. Berfin Yıldız ile Aziz Başaran’ı aynı yatakta gören Cahit Kaycı, iki şahısıda uyandırdıktan sonra yanında getirdiği silahla Aziz Başaran’ı kolundan yaraladı. Evin kapısını kilitleyip anahtarı da balkondan aşağı atan Kaycı, daha sonra Berfin Yıldız’ın ev sahibinin silah sesi duyması üzerine yedek anahtarla eve girmesiyle Berfin’i de alarak evden çıktı.

Evden uzaklaşan ikili bir süre sonra boş bir arazide tartışmaya başlayınca Kaycı yanındaki silahla önce havaya daha sonra ise Berfin’in başına ateş etti. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Berfin olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı cinayeti işlediğini itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Aziz Başaran ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘silahla tehdit’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanan tekstil işçisi Cihat Kaycı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaycı, savunmasında, olaydan 3 gün önce Berfin’in ev arkadaşı ile birlikte İstanbul’a geldiğini ve 1 gece ailesinin evinde birlikte kaldıklarını belirterek, “Benden ayrılmak istediğini hiç söylemedi. Gerede’deki evine 4-5 kez gitmiştim. Apartmana tırmanarak eve girip ona sürpriz yapmak istemiştim ama odada Aziz Başaran ile aynı yatakta yattıklarını görünce çılgına döndüm. Aziz’i de vurmak istemedim. Berfin’le dışarı çıktığımızda boş arazide oturduk ve tartışırken silah patladı. Çok pişmanım" dedi.

'CİHAT İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRMESİNİ İSTEDİM'

Mahkemede hazır bulunan öldürülen Berfin Yıldız'ın babası Ünsal Yıldız ise, “Berfin ölmeden önce İstanbul’a gelmişti. Geri dönerken otogarda bana Cihat’tan bahsetti. Şahısla ilişkisi olduğunu fakat dengesiz hareketleri olduğu için ayrılmak istediğini, ancak Cihat’ın tehdit ettiğini söyledi. Ben de böyle birisiyle ilişkisini bitirmesini söyledim” diye konuştu.

'KIZIM ÖLMEDEN ÖNCE NE SÖYLEDİ?'

Duruşmayı kızının fotoğraflı gözyaşları içine izleyen anne Zöhre Yıldız da mahkeme heyetinden sanığa tek bir soru sormak için izin istedi. İzni alan anne Yıldız ayağa kalkarak sanığın kendisine dönmesini isteyerek. Kendisine dönen sanığa seslenen Yıldız, "Bana söyle, kızım ölmeden önce son olarak ne söyledi? Bunu bir anne olarak benim bilmeye hakkım var" diye sorsa da sanık Kaycı uzun uzun anneye baktıktan sonra cevap vermeden arkasını döndü.

DAVA ERTELENDİ

Sanık savunması ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi içi Cihat Kaycı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 23 Ocak 2018 tarihine erteledi.

ANNE SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ

Mahkeme sonunda adliye önünde kızının fotoğrafını çıkararak gözyaşları döken anne Zöhre Yıldız, sanık avukatını tahliye talebine tepki göstererek, “Bir kişi bir kişiyi öldürdükten sonra pişmanım deyip çıkarsa ne olacak. Ben sadece kızım ölmeden önce ne dedi onu öğrenmek istedim. Son cümlesinde acaba ‘ne olur beni öldürme’ diye yalvardı mı? Benim kızım okumaya gitti. Öğretmen olmaya gitti. Berfin kar tanesi çiçek demektir. Berfin gibi kızlarımız ölmesin ne olur. Erkeklerin elinde kalmasın” şeklinde konuştu.

Dakikalarca ağlayan anne, daha sonra adliye bahçesinde baygınlık geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

KAYCI'NIN ABİSİ FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Cihat Kaycı’nın ağabeyi Halit Kaycı ise, Berfin ile kardeşinin çocukluktan beri birbirlerine aşık olduklarını belirterek, 2 kez istemeye gittiklerini söyledi. Halit Kaycı, delil olarak ise Berfin ve Cihat’ın birlikte oldukları bir fotoğraf ile birbirlerine olan duygularını yazdıkları kağıtları gösterdi.