Afganistan’ın başkenti Kabil’in 10. bölgesi Wazir Akbar Khan’da, Avustralya’nın diplomatik misyonuna yakın bir bölgede saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Savunma Bakanlığından bir kaynağın açıklamasına göre, Savunma Bakanlığına ait Dışişleri bölümünün kapısına bir intihar saldırganı yaklaşarak kendini patlattı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirilirken, bölgede bulunan binaların camları ve kapılarda hasar meydana geldiği belirtildi.
Afganistan’da patlama oldu, 13 ölü 13 de yaralı var
31.10.2017 - 16:42 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 13 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
Etiketler : afganistan,patlama,haberler,
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