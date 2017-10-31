Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi Hilal Sokak'ta Hüseyin Akçay ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Fuat A. ve arkadaşlarıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akçay'a tabanca ile ateş edildi. Ağır yaralanan Akçay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, Fuat A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Aydın'da silahlı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti
31.10.2017 - 17:37 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler : aydın,silahlı saldırı,Germencik,
515865 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515865.aspx
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