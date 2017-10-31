Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi Hilal Sokak'ta Hüseyin Akçay ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Fuat A. ve arkadaşlarıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akçay'a tabanca ile ateş edildi. Ağır yaralanan Akçay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, Fuat A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.