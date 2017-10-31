Alınan bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edilen Kadir Batmaz (25), silahsız ve teçhizatsız olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elâzığ'da PKK'lı terörist teslim oldu
31.10.2017 - 17:52 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Etiketler : elazığ,terörist,pkklı,yakalandı,
515875 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515875.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER