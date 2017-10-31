Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin güzelliklerini, ilk kez 2011'de üniversitede sınıflarına gelen Türk öğrencilerden öğrenen 31 yaşındaki Peng, internetten de araştırdığı ülkeden etkilendi. Bunun üzerine Türkçe öğrenmeye karar veren Çinli Peng, bir yıl sonra, üç aylığına Türkiye'ye turist olarak geldi.

Burada Türkçe öğrenip önemli turizm merkezlerini gezen Peng, Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Peng, 2014'te İzmir Ekonomi Üniversitesinde Çin dili eğitmeni olarak görev yapmaya başladı.

Derslere Çin'in geleneksel kıyafetleriyle giren Peng, öğrencilerine ülkesinin kültürünü tanıtmak için geçen yıl Çin Kültür Kulübü kurdu. Öğrencilerine kulüpte Çin danslarını da öğreten Peng, "ikinci vatanım" dediği Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyuyor.

"Türkiye'de hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum"

Peng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi tanıdığı günün yaşamında dönüm noktası olduğunu, ülkede hayatının en güzel günlerini geçirdiğini söyledi.

Ailesi ve yakın arkadaşlarının ilk zamanlarda Türkiye'de yaşama fikrine karşı çıktığını belirten Peng, "İzmir'e ilk yerleştiğimde onları da getirdik. Türkiye'yi çok sevdiler, sonra bana destek oldular. Buradaki insanlar çok samimi ve sıcak." dedi.

"Çin ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için çalışıyorum"

Çin'de 2018'in "Turkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini anlatan Peng, "Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve iki milletin birbirini daha iyi tanıması için çalışma yapıyorum. 2018'de Çin'den Türkiye'ye çok turist gelecek. Arkadaşlarım arıyor, internetten yazıyor, bana Türkiye'yi soruyor. Ben de onlara Türkiye'yi anlatıyorum, davet ediyorum. Gelince onları gezdireceğim. Türkiye ve Çin ilişkilerinin gelişmesi için gönüllü olarak çaba gösteriyorum." diye konuştu.

Okulda öğrencileriyle kurduğu kulüp sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıma şansı bulduğunu dile getiren Peng, Türkiye'yi çok sevdiğini, hayatının sonuna kadar burada yaşamak istediğini söyledi.