Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 21.30 sıralarında E-5 karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ - Merter arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 34 ZS 6441 plakalı araç, 34 SY 4058 plakalı otomobili sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 SY 4058 plakalı araç metrobüs yoluna girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle E-5 Karayolu'nda yoğun trafik meydana gelirken, Metrobüs yolunda da seferler aksamalı olarak devam ediyor. Ekipler kazaya karışan araçları ise yoldan çekici yardımı ile kaldırıyor.

5 aracın karıştığı zincirleme kaza

Öte yandan kaza sonrası ani fren yapan 5 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya sebep olduğu iddia edilen şahsın olay yerinden kaçtığı ileri sürülürken, inceleme sürüyor.