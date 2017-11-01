Bugün hava nasıl olacak diye merak edenler için 1 Kasım hava durumu tahminleri turkiyegazetesi.com.tr'de. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Hatay, Kahramanmaraş ve Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Az bulutlu 17
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16
Bugün hava nasıl olacak? | 1 Kasım Hava Durumu
1 Kasım hava durumu tahminlerine haberimizden kolaylıkla ulaşabilir. Bugün hava nasıl olacak sorusunun cevap bulabilirsiniz.Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Muş, Ağrı, Artvin, Iğdır ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak diye merak edenler için 1 Kasım hava durumu tahminleri turkiyegazetesi.com.tr'de. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Hatay, Kahramanmaraş ve Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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