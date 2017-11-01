Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün hava nasıl olacak diye merak edenler için 1 Kasım hava durumu tahminleri turkiyegazetesi.com.tr'de. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Hatay, Kahramanmaraş ve Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16