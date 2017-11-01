Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet Mahallesi, Yunus Emre Sokak'ta sokak ortasında öldürülen Berivan Minaz'ın annesi Miskine Erdoğan, öldürüldüğü gün kızının kendisine uğradığını belirterek, "Bende yemek yerken üst üste telefonları çaldı. Birisi ona ısrarla gel diyordu, geleceksin falan diyordu kızım da ona 5 dakika yemeğimi yiyeyim geleceğim dedi. Daha 5 dakika olmadan bunu yine aradılar, bu bindi gitti kendisi tek gelmişti yanıma. Arabaya bindi gitti. Son görüşüm o oldu ondan sonra bir daha göremedim" dedi.



"Kızımı öldürenin kardeşi kızımı darp etmiş"

Miskine Erdoğan, kızını öldüren kişinin kardeşinin kızını darp ettiğini ileri sürerek şöyle devam etti: "Akşam saat 5 civarı kendileri Volkan denilen kişinin evinde beraber mangal yapmışlar. İlaç atmışlar. 5-6 kişi yemek yemişler, içmişler. Kişilerin anneleri de oradaymış. Bunlar o sırada bir tartışmaya giriyorlar, kızı tokatlıyor, kız da kendini korumak amacıyla Volkan denilen şahsın boynunu çiziyor, boynunda çizik var. Bu Volkan yakalanan kişinin kardeşi oluyor. Bunlar hepsi eğlendikten sonra tartışıyorlar kızı bırakıyorlar eve aradan 5-10 dakika geçmiyor, tekrar bu kızı çağırıyorlar. Ondan sonra kızımı götürüyorlar o gidiş. Bunlar hepsini planladı, hepsi şebekedir. Bu bırakılan şahıslardan davacıyım."



"Kızımı kurye olarak kullandılar"

Kızını kurye olarak kullandıklarını ve aralarında dolaştırdıklarını ileri süren Miskine Erdoğan, "Kızımı kurye olarak aralarında dolaştırdılar. 2'si de yapmış. Bunlar 2'si kızı götürüyorlar, bu Volkan denilen şahıs, bırakıyorlar ya eve hani bu o sırada panikleşiyor anlaşıyorlar ya, ona sürekli telefon geliyormuş benim kız arıyor arkadaşını ‘bunlar beni öldürecek, kafama sıkacaklar’ falan diyor. Kız arkadaşı eve gelene kadar bunlar kızı götürüyorlar, 10 dakika içerisinde kızın cesedi bulunuyor. Bunlar 2 kişi işi değil. Bunların arkadaşları da var içinde. Faillerinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.



"Yeter bu kadar kadın cinayetleri"

Anne Miskine Erdoğan, kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek şunları kaydetti: "Yeter bu kadar kadın cinayetleri. Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Benim kızım hak edecek ne yaptı bunlara. Ben bu faillerden şikayetçiyim. Sonuna kadar da insan haklarına da başvuru yapacağım. İdamını istiyorum. Bunlar içeride kalacak ilelebet. Her gün önüne geleni öldürüyorlar, bunların gücü kadınlara yetiyor. Volkan denilen şahsın yüzünden geldi. Ben kendisine sorduğumda mezarlığa geldi, boynundaki çiziği sorduğumda bana, ‘Berivan'la şakalaştık ondan dolayı böyle oldu’ dedi, ben de 'bu şaka işi değildir' dedim. 'Sen kızımı dövmüşsün kızım da elini atınca orası çizilmiş' dedim. Baktım renk attı, anladım işin içerisinde bir şey olduğunu içimizde dolaşıyor."