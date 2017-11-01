Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akılalmaz kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Şinasi Yıldırım, yönetimindeki Süha firmasına ait yolcu otobüsünü, yolun sağına park edip direksiyonu ikinci sürücüye devretmek istedi.

İddiaya göre Yıldırım'ın, yolun sağına park etmek istediği otobüs şarampole düştü. Yaşanan sarsıntı nedeniyle yolculardan Fatma Cengiz, Hikmet Soykarcı ve Nebahat Üçtüm hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle diğer yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.