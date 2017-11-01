Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta çalışmalar sürdürülürken gemideki 10 kişilik mürettebat hakkında da bilgi edinilmeye çalışıyor. Mürettebatın yakınları kıyıdan çalışmaları takip ederken bir taraftan da yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Arama kurtarma çalışmaları ve mürettebat yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.