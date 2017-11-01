Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta çalışmalar sürdürülürken gemideki 10 kişilik mürettebat hakkında da bilgi edinilmeye çalışıyor. Mürettebatın yakınları kıyıdan çalışmaları takip ederken bir taraftan da yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Arama kurtarma çalışmaları ve mürettebat yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
Şile'de batan gemi ve mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor
01.11.2017 - 13:58 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile açıklarında batan Türk Bayraklı “Bilal Bal” isimli kargo gemisini ve mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : şile,batan gemi,haberler,kayıp gemi,
516083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516083.aspx
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