Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversitenin doğu ve batı kampüsünü birbirine bağlayan üst geçide gelen Seda Çetinkaya (23) isimli kız öğrenci, kendini yaklaşık 10 metre yüksekten aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, üzerinden SDÜ teknik Bilimler Meslek yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümüne ait öğrenci kimliği çıkan Çetinkaya'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

