Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversitenin doğu ve batı kampüsünü birbirine bağlayan üst geçide gelen Seda Çetinkaya (23) isimli kız öğrenci, kendini yaklaşık 10 metre yüksekten aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, üzerinden SDÜ teknik Bilimler Meslek yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümüne ait öğrenci kimliği çıkan Çetinkaya'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kız öğrenci kampüsteki üst geçitten atlayarak intihar etti
01.11.2017 - 15:05 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesinde öğretim gören kız öğrenci, doğu ve batı kampüsünü birbirine bağlayan üst geçitten atlayarak intihar etti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversitenin doğu ve batı kampüsünü birbirine bağlayan üst geçide gelen Seda Çetinkaya (23) isimli kız öğrenci, kendini yaklaşık 10 metre yüksekten aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, üzerinden SDÜ teknik Bilimler Meslek yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümüne ait öğrenci kimliği çıkan Çetinkaya'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler : ısparta,üniversite,haberler,
516112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516112.aspx
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