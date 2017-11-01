Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Budist Myanmar hükümetinin Rohingya’lı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ediyor. Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaranlar Bangladeş’e sığınıyor ve yaşam savaşı veriyor.





MÜLTECİ SAYISI 600 BİN’E ULAŞTI



Kaçmayı başaramayan Arakanlılar ise Budist ordu güçleri ve çetelerin elinde ölüme terk ediliyorlar ya da açlık ve sefaletle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Deniz Feneri Derneği katliamların başladığı 25 Ağustos’tan bugüne kadar Myanmar Arakan içlerine ulaştırdığı yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 600 bini aşkın mülteciye de bağışçılarının desteğini ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Feneri, hem Arakan’da hayata tutunmaya çalışan hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden binlerce mülteciye yardım malzemesi ulaştırdı. Yardımlardan Arakanlı müslümanlar yararlandı…



VAHŞETTEN KAÇARKEN ÖLÜMLER SÜRÜYOR



Vahşetin başladığı Ağustos ayından bu yana Arakanlı müslümanlara her türlü yardımı ulaştırdıklarını açıklayan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaşanan bu insani dram bitene kadarArakanlı mazlumları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.Cengiz, nehirdeki göç esnasında ölümlerin yaşanmaya devam ettiğini ve krizin ilk günkü sıcaklığını aynen koruduğunu belirtti.

DENİZ FENERİ ARAKAN’DA İLK ETAPTA 1000 KONUT KURUYOR



Deniz Feneri Derneği olarak Müsiad ile birlikte başlattığımız "Arakan'a Acil Yardım" kampanyamızın yanı sıra mağdur durumda gayri insani şartlarda yaşamak zorunda olan kardeşlerimiz için geçici barınma ile ilgili olarak ilk etapta bağışçıların ve Müsiad'ın da katkılarıyla 1000 konutluk merkez inşa etme çalışmalarımızda bütün hızıyla devam ediyor dedi.Hedefimiz ise 10 bin konutu en kısa zamanda mazlum ve mağdur Arakanlıların daha iyi şartlarda yaşaması için tamamlamak.Mehmet Cengiz, Bangladeş’te Arakanlılara yönelik su kuyusu projeleriyle ilgili olarakta bilgi vererek, katkıda bulunmak isteyen bağışçılarımız 700 usd vererek bir nebze olsun yaraların sarılmasına vesile olabilirler..

Hali hazırda gıda, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını söyleyen Mehmet Cengiz, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

"Binlerce kişiye gıda yardımı, sıcak yemek dağıtımı, 2000 bin aileye barınma yardımı tente dağıtımı, hasır dağıtımı, Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için su kuyusu inşaası ve 400 aileye hijyen paketi dağıtımı ile erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere yüzlerce aileye kıyafet, mutfak ve yaşam malzemeleri dağıtımı yapıldı" dedi.