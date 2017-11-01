Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinde ziyaret edilen Müjgan Coşkun'un sağlığına kavuşması için yetkililer tarafından gerekenin yapılacağı bildirildi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi’nde kızı 19 yaşındaki Buse İlkay Küçük, torunu 3 yaşındaki Yağmur Balım Malkoçoğlu ile yaşayan 46 yaşındaki Müjgan Coşkun hakkında ulusal ve yerel medyada çıkan haberle ilgili sağlık ve sosyal yardım işlemleri hemen başlatıldı. Konuyla ilgili olarak aile bireyleriyle derhal temasa geçen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile beraber hasta evine ziyarette bulunarak tedavisi ve durumu ile ilgili yapılması gerekenler hakkında görüştü. Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve Çanakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özcan Akçay hasta ve ailesini bilgilendirerek, konuyla ilgili gerekli sağlık ve yardım ihtiyaçlarının en kısa zamanda giderileceği ve kendisinin yanında olduklarını dile getirdi. Tüm kurum ve kuruluşların desteği ile sağlığına en kısa zamanda kavuşması için ne gerekiyorsa yapılması için konunun takipçisi oldukları ifade edildi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Tıbbi Onkolog Yrd. Doç.Dr. Lokman Koral tarafından takip edilen hastanın Jinekolojik Onkoloji Bölümünde hekimlerin önerisine göre hastaya tıbbi veya cerrahi tedavi konusunda gerekenlerin yapılması için planlamasının ve transferinin sağlanacağı bilgisi hasta ve ailesine iletildi.