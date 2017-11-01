Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyet Müdürülüğü ve İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son bir ayda yapılan operasyonlar doğrultusunda, 318 kilo 917 gram esrar, 499 gram eroin, 49 gram kokain, 752 adet uyuşturucu hap, 85 gram metamfetamin, 517 gram bonzai ve bin 923 gram kubar esrar ve 2 kök hint keneviri ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonların devam edeceği bildirildi.