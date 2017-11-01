Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca 2017 Ocak- Eylül döneminde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bilanço açıklanırken, Türkiye'de en çok ölümlü kaza İstanbul'da yaşanırken, Tunceli'de ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde meydana gelen 306 bin 813 kazada, 2 bin 722 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer, Tunceli'de ölümlü kaza olmamasının nedenini sürücülerin eğitimli ve duyarlı olmasına bağladı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü İsmail Çelik, Tunceli'deki sürücülerin ve halkın trafik kurallarına uyma konusunda çok duyarlı olduklarını ve eğitimli bir toplum olduğu için herkesin birbirini denetlediğini, bu nedenle trafik kazası oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi. Tunceli'de 10 aylık dönemde hiç ölümlü trafik kazasının yaşanmamasının örnek olduğunu anlatan Çelik, "Başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun trafik güvenliğine vermiş olduğu öneme binaen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla yapılan uygulamalar ve Tunceli Valimiz Sayın Tuncay Sonel'in, Emniyet Müdürümüzün bu konu üzerinde hassasiyetle durması, ilimizde vatandaşların eğitim düzeyinin yüksek olması, kurallara uyması, ekiplerimizin aralıksız yapmış olduğu uygulamalar, ayrıca Tunceli halkımızın bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık, gerek belediye başkanlığı, gerekse karayolları şube şefliği ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 2017 yılı ilk 10 aylık dönemde Tunceli ilimizde ölümlü kaza meydana gelmemiştir. Bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak eğitim ve bilinçlendirme toplantılarımız, trafik tanzim ve düzeniyle ilgili uygulamalarımız devam edecektir. Ayrıca burada göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı da Tunceli halkımıza teşekkür ederiz. Gerçekten çok bilinçli ve eğitimli bir halk herkes trafik kurallarına uyuyor ben bunu eğitime bağlıyorum. Her konuda kendilerini yetiştirip kurallara uyuyor, böyle olunca da kaza oranı giderek düşüyor" dedi.

Tunceli'de son 10 aylık zaman içerisinde 71 trafik kazasının meydana geldiğini anlatan Çelik, "Elimizdeki son istatistiklere göre Tunceli'de son 10 aylık dönemde 71 trafik kazası yaşanmış, bu kazalar sonucunda 137 vatandaşımız hafif yaralanmıştır" diye konuştu.

Görüştüğümüz birçok sürücü ve vatandaş Tunceli'de trafik kazası oranının düşük olması ve 10 aylık dönemde ölümlü trafik kazasının yaşanmamasını eğitimli toplumdan kaynaklandığını savundu. Tuncelili Celal Karögöz, çocuk, genç, yaşlı herkesin Tunceli'de duyarlı ve eğitimli olduğunu belirterek, "Ölümlü kaza niye yaşanmıyor? Onu söyleyeyim. Birincisi Tunceli insanının eğitim düzeyinin yükselmesi ve burada gelecek sorumluluklarını yerine getirmeleri. Kazalarda aşırı hız yapmamaları, trafik levhalarına, kurallarına uyma ana sebeptir. İkincisi, burada yapılan trafik ışıklandırmaları, çarşı merkezinde özellikle ölümlü kazanın yaşanacağı yerlerde yapılan trafik ışıklamaları bu kazaların önüne geçti. Bunun dışında çok fazla kontrol de yok. Aslında insanların bilinci kendi yerinde" şeklinde konuştu.

Trafik uygulaması yapılan noktada polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde durdurulan aracın kadın sürücüsü Bahar Yıldız, trafik kurallarına herkesin uyduğunu ve kadınların trafikte hiç zorlanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Diğer şehirlerde, özellikle kadın sürücüleri sıkıştırıyorlar. Yani bayan olduğun için genel bir sıkıştırma var insanlarda. Zaten öyle bir göz de var, 'kesin bayandır yanlış yapar ' diye bir algı var insanlarda. Ama Tunceli'de herkes eşit, kadın-erkek sürücü farketmiyor. Hatta kadın sürücüye karşı daha nazik bir davranış söz konusu. Hiçbir sıkıntı yaşamadan kurallara uyarak, Tunceli'de araç kullanabiliyorum."

Kadın sürücü Kumru Koçak da, Tunceli'deki eğitim seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı, insanların trafik kurallarına uyduğu için ölümlü kazaların yaşanmadığını belirterek, araç kullanırken, hiç sıkıntı yaşamadığını anlattı.