Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Yozgat- Kayseri karayolu Gökçekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Ferhat D. (33) idaresindeki 66 KP 973 plakalı beton mikseri, Necati Özer'in (48) kullandığı 66 AU 985 plakalı tuğla yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Necati Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Ferhat D. ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.