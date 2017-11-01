Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilal Gül, dünyada yalnızca 100 kişinin katıldığı ve dünyanın en sıcak 5 çölünden biri olan Güney Afrika’nın Kalahari Çölü’nde düzenlenen maratonda Türkiye’yi temsil ediyor. 1982 Malatya doğumlu Bilal Gül’ün memleketinden ayrıldıktan sonra beyaz eşya sektöründe servis işleriyle ilgilenirken sigara ve fazla kilolarından kurtulmak için hobi amaçlı olarak atletizm sporuna başladı. Bu kararı verdikten sonra hayatı değişen takım elbiseli koşucu Bilal Gül, kısa sürede Türkiye çapında tanınan bir atlet oldu. Bilal Gül, 7 gün sürecek olan yarışın dördüncü gününde mücadelesine devam ediyor. Gül, yarış öncesinde yaptığı açıklamada, Bir Kistik Fibrozis hastası ve ailesi nasıl tüm zorluklara katlanabiliyor ise ben de kızgın kum çöllerinde tüm zorluklara katlanarak 250 kilometreyi takım elbise ve 15 kilogram sırt çantası ile koşacağım” demişti.

Yaklaşık 50 derece sıcak hava ve kızgın kumlarda, başta zehirli yılanlar olmak üzere vahşi çöl hayvanları ile de mücadele edilirken, yarışın hiçbir anında içecek ve su bulunmuyor. Sporcunun, 7 günlük süre içinde tüm yiyecek, giyecek, teknik ekipmanları ve içecek suyu yarış boyunca taşıyacağı 15 kilogramlık sırt çantasında bulunuyor. Dışarıdan hiçbir yardım almadan koşulan yarışta, en küçük bir hatada ise sporcu yarıştan men ediliyor.

Sigarayı bıraktı ve koşmaya başladı

1982 Malatya doğumlu Bilal Gül’ün hikayesi, beyaz eşya sektöründe servis işleriyle ilgilenirken 20 yıllık düşmanı olan sigaradan ve fazla kilolarından kurtulmak için hobi amaçlı katıldığı atletizm sporuyla başladı. Katıldığı Çekmeköy 60 kilometre yarışında ilk ultra deneyimini yaşayan sporcu, burada yarışı yarıda bırakan Hüseyin Burgaz ile tanıştı. Bu tanışma her iki sporcu için de yeni bir başlangıç oldu. İlerleyen zamanlarda, arkadaşlıklarını atletizm pistlerinde sürdüren yarışmacılar, maratonlarda birbirlerine verdikleri destekle kilometreleri birlikte kat ederek iyi birer koşucu oldu.

İkili, ilk kez 2016 Mart ayında Antalya Maratonu’nda gelen bir rica üzerine üyesi oldukları bir grubun Türkiye’de ismini duyurmak amacıyla 42 kilometrelik tam maratonu 4 saat 11 dakikada takım elbise ile koştu. Koşunun ardından, ortak bir amaç uğruna yolları kesişen sporcular artık “Takım Elbiseli Koşucular” olarak tanınmaya başladı.